الملكة رانيا تزور منطقة السرحان في المفرق

الوكيل الاخباري - زارت جلالة الملكة رانيا العبدالله، اليوم الثلاثاء، منطقتي سما السرحان ومغيّر السرحان في محافظة المفرق، حيث اطلعت على نماذج من قصص نجاح وعدد من المشاريع المحلية المنفذة من قبل مؤسسة نهر الأردن ضمن منح المبادرات الملكية.



والتقت جلالتها، في نادي سما السرحان الرياضي، مع مجموعة من رئيسات ورؤساء الجمعيات المحلية والمستفيدين من المشاريع، حيث تم استعراض فرص تمكين المجتمع في المنطقة. وبحضور محافظ المفرق سلمان النجادا ومدير النادي عبدالله السرحان ومدير عام مؤسسة نهر الأردن انعام البريشي، شارك عدد من المستفيدين قصصهم في إقامة مشاريعهم الخاصة وأثرها على دخلهم وتحسين حياتهم.

اضافة اعلان