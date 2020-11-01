الملكة رانيا توجه رسالة شكر للكوادر الطبية

الوكيل الاخباري - نشرت جلالة الملكة رانيا العبدالله رسالة الى عبر تويتر وجهتها للكوادر الطبية وقالت " أنعم الله على وطننا بجيش أبيض لم يبخل على أبنائه بالجهد والرعاية... تركوا بيوتهم ليحموا منزلهم الاكبر ...وابتعدوا عن ابنائهم وبناتهم ليفرح كل ابن وابنة بشفاء اهلهم " .

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واضافت جلالتها " رحمة الله على كل من فقدناهم من كوادرنا الطبية تعبوا كثيرا فدعونا نلتزم من اجلهم " .

أنعم الله على وطننا بجيش أبيض لم يبخل على أبنائه بالجهد والرعاية... تركوا بيوتهم ليحموا منزلهم الاكبر ...وابتعدوا عن ابنائهم وبناتهم ليفرح كل ابن وابنة بشفاء اهلهم. رحمة الله على كل من فقدناهم من كوادرنا الطبية. تعبوا كثيرا فدعونا نلتزم من اجلهم. — Rania Al Abdullah (@QueenRania) October 31, 2020



