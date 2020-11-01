الأحد 01-11-2020
الوكيل الاخباري

الملكة رانيا توجه رسالة شكر للكوادر الطبية

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الأحد، 01-11-2020 01:11 ص

الملكة رانيا توجه رسالة شكر للكوادر الطبية

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الوكيل الاخباري - نشرت جلالة الملكة رانيا العبدالله رسالة الى عبر تويتر وجهتها للكوادر الطبية وقالت " أنعم الله على وطننا بجيش أبيض لم يبخل على أبنائه بالجهد والرعاية... تركوا بيوتهم ليحموا منزلهم الاكبر ...وابتعدوا عن ابنائهم وبناتهم ليفرح كل ابن وابنة بشفاء اهلهم " .

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واضافت جلالتها " رحمة الله على كل من فقدناهم من كوادرنا الطبية تعبوا كثيرا فدعونا نلتزم من اجلهم " .

 


 




 

 


 

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