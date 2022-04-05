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الثلاثاء، 05-04-2022 11:12 ص

الملكة رانيا توجه رسالة للمشاركات في بعثات العمرة

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الوكيل الإخباري - وجهت جلالة الملكة رانيا العبدالله، رسالة إلى المشاركات في بعثات أداء مناسك العمرة والتي تنطلق أول أفواجها اليوم الثلاثاء.

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وقالت في مقطع فيديو مصور، "كل رمضان وأنتم بألف خير وبركة، أسجل هذه الرسالة لأنني لم استطع أن أكون مع كل واحدة منكن لأداء مناسك العمرة، ممتنة جدا لدعواتكم وكلماتكم الطيبة".


وأضافت "أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وربنا تقبل منا ومنكن الطاعات، وإن شاء الله تكون ميسرة تروحوا وترجعوا برعايته".


وتبدأ اليوم الثلاثاء، أول أفواج بعثة جلالة الملكة رانيا العبدالله لأداء مناسك العمرة في شهر رمضان المبارك بالتوجه إلى المملكة العربية السعودية.
وتم اختيار المشاركات البالغ عددهن 550 سيدة من جميع محافظات المملكة من أسر الشهداء و المتقاعدات العسكريات والناشطات في خدمة المجتمع ومن المستفيدات من الجمعيات الخيرية والتعاونية ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من المتطوعين الشباب.


وستكون البعثة على أربعة أفواج بالطائرة، وسينطلق أول وثاني أفواج البعثة يوم الثلاثاء وغدا الأربعاء من محافظات العاصمة وإربد والبلقاء والمفرق والطفيلة ومعان والعقبة.


وسيكون الفوجان الثالث والرابع في منتصف الشهر الحالي من محافظات الكرك ومأدبا وجرش والزرقاء وعجلون.


وستشارك جلالتها في أحد الأفواج خلال الأيام المقبلة.

 


 




 

 


 

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