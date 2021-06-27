الملكة رانيا في جبل اللويبدة

الوكيل الإخباري -

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التقت جلالة الملكة رانيا العبدالله في جبل اللويبدة بعمان اليوم عدداً من المزارعين وأصحاب المشاريع المرتبطة بالمنتجات الأردنية المحلية من مناطق مختلفة من المملكة والذين يبيعون منتجاتهم عبر موقع دبين الالكتروني، كما التقت جلالتها بفريق عمل الموقع الالكتروني، وتجولت جلالتها في سوق المزارعين المحليين الذي ضم مجموعة من المنتجات المحلية.وفي بداية اللقاء، قدم مؤسس موقع دبين الالكتروني زيد قدسي نظرة عن فكرة الموقع الذي يساهم في تسويق منتجات محلية الكترونياً، حيث تدعم فكرة الموقع المشاريع المنزلية والمزارعين والشركات لتسويق منتجاتهم.وتحدث عن الخطط المستقبلية التي تستهدف توفير أنواع مختلفة ومتنوعة أكثر من المنتجات المحلية التي تتميز بجودتها العالية.وقالت جلالتها أن العام الماضي نتيجة لظروف كورونا كان صعباً على الجميع، لكنه فتح المجال أمام أعمال كثيرة للتوجه لبيع منتجاتها الكترونياً، وسوق “دبين” تميز بهذا المجال وفتح للعديد من المنتجين منافذ واسعة وقنوات توصلهم للمستهلك بسهولة وبدون حواجز.وأعربت عن فخرها بالمنتجات الزراعية والحيوانية المحلية، وبهذا التعاون بين أصحاب المزارع والشباب الذي جاء ترجمة للاهتمام الكبير بجودة المنتج وشكله وتغليفه، لينافس محلياً وخارجياً.كما التقت جلالتها مجموعة من المنتجين المحليين والبائعين على المنصة، وركز اللقاء على مدى استفادتهم من المنصة في التعبئة والتغليف وزيادة المبيعات والتوزيع، واطلعت على مجموعة المنتجات المتميزة.ويذكر أن لقاء جلالتها هذا تم في مركز منارة الثقافي والفني بجبل اللويبدة والذي تأسس عام 2016 ليوفر متسعاً للمواهب المختلفة والزوار من مختلف القطاعات، ويحتضن العديد من ورشات العمل، ويعمل مع شركاء مختلفين لابراز المواهب والأعمال الإبداعية.