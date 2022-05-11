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الأربعاء، 11-05-2022 04:53 م

الملكة عن اغتيال أبو عاقلة: لا يمكن للرصاص أن يقتل القضية

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الوكيل الإخباري - نعت جلالة الملكة رانيا العبدالله، اليوم الأربعاء، مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين شيرين أبو عاقلة.

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وقالت جلالتها في تغريدة لها عبر تويتر: “خاطرت الصحفية شيرين أبو عاقلة بحياتها مراراً لنقل قصص الشعب الفلسطيني ومعاناته”.


وأضافت جلالتها “قتلها هو اغتيال لمبادئ الحقيقة والعدالة، لكن لا يمكن للرصاص أن يقتل القضية وإيمان الناس بها.. رحمك الله وألهم عائلتك الصبر والسلوان”.

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