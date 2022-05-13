الملكة عن الراحل الشيخ خليفة بن زايد: صاحب مواقف مشرفة

الوكيل الإخباري - نعت جلالة الملكة رانيا العبدالله، اليوم الجمعة، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

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وقالت جلالتها عبر تويتر : " نشاطر الأهل في دولة الإمارات الشقيقة أحزانهم بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى فقيد الأمة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء والمواقف المشرفة، رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته ".

نشاطر الأهل في دولة الإمارات الشقيقة أحزانهم بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى فقيد الأمة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء والمواقف المشرفة، رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته — Rania Al Abdullah (@QueenRania) May 13, 2022

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