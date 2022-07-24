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الأحد، 24-07-2022 11:33 م

الملكية الأردنية : الحكومة قدمت دعما للشركة بقيمة 70 مليون دينار

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الوكيل الاخباري - قدمت الحكومة حديثا دعما لشركة الملكية الأردنية، نحو 70 مليون دينار من أصل 200 مليون طُلبت منهم، لرفع رأس مالها بعد تدنيه نتيجة خسائرها بسبب جائحة فيروس كورونا، وفقا للرئيس التنفيذي للشركة، سامر المجالي.

وقال المجالي، في تصريحات صحفية، إنّ الملكية الأردنية طلبت أمور أخرى حتى تستطيع تحسين رأس مالها لتتناسب مع حجم أعمالها ضمن الإمكانيات المتاحة للحكومة الأردنية.

ولفت، إلى أن إيرادات الشركة ارتفعت، لكن التكاليف أيضا ارتفعت نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، حيث تحاول رفع الإيرادات أكثر من خلال التشغيل الإضافي، وزيادة أسعار التذاكر للتعويض.

وأشار المجالي، إلى أن نسبة كلفة الوقود على الشركة ارتفعت من 25% إلى أكثر من 40% من الكلفة الإجمالية الكاملة، حيث إنّ أكثر من 40% من كلفة الملكية الأردنية الكاملة هي وقود الطائرات.

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