الملكية الأردنية تبدأ اليوم بتسيير رحلات موسمية إلى بافوس

الوكيل الاخباري - بدأت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، اليوم الخميس، بتسيير رحلات موسمية هذا الصيف إلى مدينة بافوس القبرصية، بمعدل رحلتين أسبوعيا.

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وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة/ الرئيس التنفيذي للملكية المهندس سامر المجالي، خلال لقاء صحفي عقدته الشركة مساء أمس الأربعاء، أن تسيير الرحلات يأتي ضمن استراتيجية الملكية الأردنية التجارية لتوسيع شبكة خطوطها وفتح أسواق واعدة وتركيزها على استقطاب السياحة الوافدة، بما يعزز حركة النقل الجوي بين الأردن والعالم.



وقال المجالي بحضور نائب وزير السياحة القبرصي كوستاس كوميس، وعدد من المسؤولين في الملكية وقطاع السياحة، إن الملكية الأردنية تدعم جهود وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة لتعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحية رئيسية، حيث من المتوقع أن يعمل تدشين الرحلات إلى بافوس على تعزيز السياحة الدينية بشكل كبير وتشجيع المزيد من الزوار من قبرص على استكشاف المواقع التاريخية والدينية في الأردن.



وبين أن الملكية الأردنية توفر خلال موسم الصيف الحالي خيارات عديدة أمام مسافريها، تهدف من خلالها إلى تعزيز الفرص السياحية أمام الأردنيين والسياح، ما يوفر وجهة جديدة لقضاء العطلات إلى جانب الوجهات الصيفية الأخرى مثل شرم الشيخ وأنتاليا ولارتكا وأثينا وبرشلونة، حيث ستكون بافوس الوجهة الثانية للملكية الأردنية في جزيرة قبرص التي تمتاز بالمعالم الثقافية والتاريخية.



أما بالنسبة لشبكة الخطوط قال المجالي، إن الملكية تركز في هذه المرحلة على تعزيز خدماتها وعملياتها التشغيلية وزيادة الإيرادات من خلال توفير المزيد من المرونة في مقاطع الشبكة وزيادة وتيرة الرحلات الجوية وتقوية مركز عملياتها التشغيلية من عمان وبحسب خطتها للوصول بعدد المحطات إلى 60 وجهة، حيث شغلت الملكية الأردنية خطوطا حيوية كان أهمها الجزائر، البحرين، دوسلدورف ستوكهولم وبروكسل.

