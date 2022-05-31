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الثلاثاء، 31-05-2022 12:58 م

الملكية الأردنية تحتاج 275 مليون دينار لإعادة هيكلة رأسمالها وعجزها النقدي

الملكية


الوكيل الإخباري - قال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية سامر المجالي، الثلاثاء، إن الشركة تحتاج إلى 275 مليون دينار لتتمكن من إعادة هيكلة رأسمالها وإعادة العجز النقدي لها.

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وأضاف، خلال اجتماع لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة في مجلس النواب، لمناقشة خطة الشركة وتحديات تواجهها، أن 200 مليون دينار من هذه المبالغ المطلوبة لمعالجة عجز رأسمال الشركة.


وبين المجالي أن الشركة خسرت 74.3 مليون دينار في العام الماضي، لترتفع بذلك الخسائر المتراكمة للشركة إلى 321 مليون دينار.


وقال إن الخسائر المتراكمة لتداعيات أزمة كورونا تجاوزت ما نسبته 99% من رأس مال الشركة، مبينا أن قرارات الحكومة في جائحة كورونا بتوقيف الطيران كبد الملكية خسائر فادحة.


وأشار المجالي إلى أن الشركة استغنت عن خدمات 600 موظف خلال جائحة كورونا.


وأوضح أن 30% من الكلف المالية مخصصة للوقود والحرب في أوكرانيا رفعت الأسعار 100%.


 




 

 


 

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