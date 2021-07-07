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الأربعاء، 07-07-2021 05:17 م

الملكية لتحديث المنظومة السياسية تطلق موقعا الكترونيا لتلقي أراء المواطنين

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الوكيل الاخباري - أطلقت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية موقعها الإلكتروني (https://tahdeeth.jo/) لتلقي أراء المواطنين وأفكارهم حول أعمال اللجنة التي تتواصل إعمالها تنفيذا للرسالة الملكية التي شكلت بموجبها.

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ووفقا للناطق الإعلامي باسم اللجنة، الدكتور مهند المبيضين، فإن الموقع يأتي بهدف توسيع الحوار والاستفادة من الآراء والأفكار التي يرسلها المواطنين عبر الموقع الذي يوفر ستة نوافذ تمثل اللجان الفرعية الستة المنبثة عن اللجنة، وهي الانتخاب، والأحزاب السياسية، وتمكين الشباب، وتميكن المرأة، والإدارة الملحية، بالإضافة إلى لجنة التعديلات الدستورية المتصلة بقانوني الانتخاب والأحزاب وأليات العمل النيابي. 


ويتضمن الموقع، الوثائق المرجعية للعمل اللجنة التي تشمل الدستور الأردني، والرسالة الملكية، والأوراق النقاشية لجلالة الملك، وكلمة رئيس اللجنة، إضافة إلى الزاوية الإعلامية للأخبار التي تحدّث بشكل دوري. 


 

 





 

 




 

 


 

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