الملكية لتحديث المنظومة السياسية تناقش سير العمل في اللجان الفرعية

الوكيل الاخباري -

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أكّد رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، سمير الرفاعي، أهمية النقاشات التي تجري داخل اللجان الفرعية والتي تعكس مؤسّسية العمل وتكامله لتحقيق توافقات عامة حول المهام المناطة باللجنة.وقال خلال لقاء عقدته اللجنة اليوم الأحد، إن هذه النقاشات الجدية تعكس الحرص على تحقيق مضامين الرسالة الملكية، وتقديم مخرجات تسهم في مواصلة عملية التطوير والتحديث لضمان حق الأردنيين والأردنيات في ممارسة حياة برلمانية وحزبية ترقى بديمقراطيتهم وحياتهم، وتسهم في تمكين الشباب والمرأة في الحياة العامة.ولفت الرفاعي إلى أهمية اللقاءات والحوارات التي تجريها اللجان مع مختلف فعاليات المجتمع بهدف إثراء النقاش العام حول القضايا المطروحة، والتي لها مساس مباشر بمسيرة الوطن وتقدمه.وأكد الرفاعي أن اللجنة محكومة برسالة ملكية واضحة الأهداف، وأن أي توصيات أخرى خارج نطاق التكليف سيتم تضمينها في ورقة المقترحات.