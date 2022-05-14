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السبت، 14-05-2022 09:33 م

الملكية لحماية الطبيعة تحتفل باليوم العالمي للطيور المهاجرة

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الوكيل الاخباري - تشارك الجمعية الملكية لحماية الطبيعة العالم الاحتفال باليوم العالمي للطيور المهاجرة، والذي جاء للعام الحالي تحت شعار، "اخفت الضوء ليلاً لمساعدة الطيور المهاجرة".

وخصص الاحتفال للعام الحالي، لقضية الطاقة والأضواء الصناعية، لإبراز هذه القضايا وما ينتج عنها من تلوث ضوئي يؤذي الطيور ويدفعها لتغيير مسارات الهجرة، لتقطع مسارات غير آمنة وأطول، وهو ما يؤدي إلى نفوقها، بحسب مدير وحدة إدارة مشاريع الطيور في الجمعية المهندس طارق قنعير.

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