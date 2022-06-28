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الثلاثاء، 28-06-2022 12:55 م

الملكية لحماية الطبيعة تطلق منهجا تدريبيا عن مخاطر خطوط الطاقة على الطيور

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الوكيل الإخباري- انطلقت فعاليات ورشة العمل الإقليمية للتدريب على "المنهج التدريبي التقني لمخاطر خطوط الطاقة على الطيور والتدابير المناسبة للتخفيف من آثارها"، التي تنظمها الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بالتعاون مع مؤسسة بيردلايف إنترناشيونال.اضافة اعلان


ويأتي تطوير المنهاج، من خلال مجموعة من المشاريع الدولية المختصة، منها مشروع المسارات الأمنة لهجرة الطيور في المتوسط، الممول من قبل مؤسسة مافا السويسرية والمنفذ من قبل بيردلايف إنترناشونال، ومشروع الطيور الحوامة المهاجرة، الممول من مرفق البيئة العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومشروع المحافظة على طائر الرخمة (النسر المصري) والممول من الاتحاد الأوروبي.

وقال مدير وحدة مشاريع الطيور في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة طارق قنعير خلال افتتاح الورشة التي حضرها عدد من المختصين من الدول العربية والمعنيين من مختلف المؤسسات الوطنية، إن المنهاج يعتبر جزءا من برامج الأكاديمية الملكية لحماية الطبيعة الإقليمية، لضمان رفع كفاءة أصحاب العلاقة من شركات توزيع الكهرباء والجهاز الحكومي على المستوى المحلي والإقليمي في حماية الطيور المهاجرة من المهددات خاصة تلك التي تتعرض لحوادث الاصطدام أو الصعق الكهربائي من أبراج وخطوط توزيع الكهرباء ذات الجهد المتوسط.

وتتناول الورشة التي تقام في الأكاديمية الملكية لحماية الطبيعة – عجلون ويدرب بها الخبير المختص في الطيور من المملكة العربية السعودية محمد شبراق، الحديث عن الدليل وأهدافه والطيور وخطوط الكهرباء والحاجة لتطوير برامج تدريبية ومسارات الهجرة وأهمية الطيور وحماية مساراتها، وأسباب تناقصها، وتداعيات ذلك وعلاقتها بالمحافظة على مسارات الهجرة وأنواع برامج الطاقة المؤثرة على الطيور والعديد من القضايا المهمة.

 




 

 


 

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