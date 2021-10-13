الملك: أتطلع لمواصلة البناء على العلاقات الوثيقة بين الأردن وقطر

الوكيل الإخباري - عبر جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، عن سعادته لزيارته دولة قطر ولقاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

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وأضاف جلالته عبر تويتر "سعدت بزيارة دولة قطر الشقيقة ولقاء أخي العزيز سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. مباحثاتنا أكدت عمق العلاقات الأخوية بين بلدينا وشعبينا."



وتابع "أشكر أخي الشيخ تميم والشعب القطري على كرم الضيافة، وأتطلع لمواصلة البناء على العلاقات الوثيقة لدعم الاستقرار في منطقتنا وخدمة قضايا أمتنا".

