الإثنين 21-11-2022
الوكيل الاخباري

اختتام فعاليات الرصيفة لواء الثقافة الأردنية 2022

الملك يهنئ بعيد استقلال لبنان

راعي اغنام ينقذ مواطن القى نفسه داخل بركة زراعية

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

مكافحة المخدرات تُلقي القبض على تاجرَي مخدرات خطرين ومسلحين

الارصاد : عودة الامطار الى المملكة في هذا الموعد

ندوة في اليرموك حول وثائق أم قيس وسياقها التاريخي

الأمن يثني مواطن عن الانتحار في إربد

تعرّف على أهم 12 حدثاً اقتصادياً أثار العالم في أول عقدين من القرن 21

الحكومة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

الإثنين، 21-11-2022 03:05 م

الملك: أمن العراق ركيزة أساسية لأمن المنطقة واستقرارها

278567547_4930081077047576_5649861762965020683_n


الوكيل الإخباري - أجرى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، مباحثات مع رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

اضافة اعلان


وتناولت المباحثات، التي عُقدت في قصر بسمان الزاهر، العلاقات الأخوية بين البلدين، وآليات تعزيز التعاون الاقتصادي واستكمال المشروعات المشتركة بينهما.


وأعرب جلالة الملك، خلال مباحثات ثنائية تبعتها موسعة، عن تمنياته لرئيس مجلس الوزراء العراقي بالنجاح في مهامه، مؤكدا اعتزازه بمستوى العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.


وتم التأكيد على حرص الأردن والعراق على تعزيز التعاون على المستويات كافة لا سيما السياسية والاقتصادية، والبناء على ما تم إنجازه في المشروعات المشتركة.


وشدد جلالة الملك على أهمية مواصلة التعاون بين البلدين، والثلاثي مع مصر، باعتباره نموذجا للتكامل في المنطقة.


وجرى التأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بين الأردن والعراق حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالحهما ويخدم القضايا العربية.


ولفت جلالة الملك إلى أهمية دور العراق في محيطه العربي والإقليم، مشددا على أن أمن العراق يعد ركيزة أساسية لأمن المنطقة واستقرارها.


وتطرقت المباحثات إلى قضايا المنطقة وأزماتها، والقضية الفلسطينية، إضافة إلى الجهود المبذولة في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي.


من جهته، أكد السوداني حرص العراق على إدامة العلاقات المتميزة مع الأردن، مشددا على استمرار التعاون المشترك في مختلف المجالات لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، وبما ينعكس على أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها.


وحضر المباحثات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.


كما حضرها عن الجانب العراقي وزير الخارجية الدكتور فؤاد حسين، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء الدكتور إحسان العوادي، ومحافظ الأنبار الدكتور علي الدليمي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120227222337145634579

اختتام فعاليات الرصيفة لواء الثقافة الأردنية 2022

11202221132550124235757

الملك يهنئ بعيد استقلال لبنان

720229134630333937683

راعي اغنام ينقذ مواطن القى نفسه داخل بركة زراعية

الأمن العام

مكافحة المخدرات تُلقي القبض على تاجرَي مخدرات خطرين ومسلحين

ww

ندوة في اليرموك حول وثائق أم قيس وسياقها التاريخي

11202216182711417071716

الأمن يثني مواطن عن الانتحار في إربد

أخبار متعلقة
635a5c6954c62

قيادة القوة الأمنية الأردنية في قطر: نبذل كل طاقاتنا للمشاركة بإنجاح كأس العالم تنفيذاً للتوجيهات الملكية الحكيمة

3333-1

الملك يؤكد أهمية تثبيت الاستقرار في سوريا

8

العلاقات بين الأردن والجزائر تشهد تطورا ملحوظا في المجالات كافة

1667305576887

رئيس الوزراء يلتقي وزير الدفاع الكويتي

Ff_2OnsWAAIVb5k

الملك يستقبل وفد لجنة التنمية الدولية في مجلس العموم البريطاني - صور

0L5A0349

الخصاونة يهنئ نظيره العراقي بتشكيل الحكومة الجديدة