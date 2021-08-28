الملك: أمن واستقرار العراق من أمننا واستقرارنا جميعا

الوكيل الإخباري - قال جلالة الملك عبدالله الثاني، السبت، إن أمن واستقرار العراق من أمننا واستقرارنا جميعا، وازدهاره ازدهار لنا جميعاً.

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وأضاف خلال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، أن "دعم العراق أولوية لنا جميعاً، واجتماعنا في المؤتمر دليل على دور العراق المركزي".



وأكّد جلالته أنه "لا بد من فتح الأبواب أمام تحقيق التكامل الاقتصادي".

وأوضح أن "العراق يعمل منذ أعوام بجد؛ لترسيخ دولة الدستور والقانون".

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