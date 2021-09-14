الملك: أهمية تفادي الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

الوكيل الاخباري - أشاد جلالة الملك عبدالله الثاني بالخطوات الإيجابية للإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ومن ضمنها استئناف المساعدات الأمريكية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).



وأكد جلالة الملك، خلال لقائه في نيويورك، الثلاثاء، عدداً من ممثلي المنظمات اليهودية الدولية والأمريكية، أهمية البناء على المواقف الإيجابية للولايات المتحدة والاهتمام الدولي لإعادة إطلاق عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.



وشدد جلالته على أنه لا بديل عن حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

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