الثلاثاء 28-05-2024
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الثلاثاء، 28-05-2024 04:36 م

الملك: استقرار بيئة الأعمال وتوفر كوادر مؤهلة عززا قدرة الأردن على جذب الاستثمارات

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الوكيل الاخباري - التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، وفدا يضم ممثلين عن شركات عالمية، لبحث فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي.

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وأكد جلالته، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أن استقرار بيئة الأعمال وتوفر الكوادر المؤهلة عززا قدرة المملكة على جذب الاستثمارات.


وأشار جلالة الملك إلى النجاح الذي حققته شركات عالمية رائدة مثل أمازون وسيسكو في الأردن، لافتا إلى أهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.


كما أشار جلالته إلى خطط تمكين الشباب لمواكبة متطلبات سوق العمل من خلال توفير مساقات تعليمية جديدة مهنية وأكاديمية.

 

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