الملك: الأردن غالٍ بأرضه وأهله.. وشعبنا الأردني نال احترام الأمم

الوكيل الإخباري - وجه جلالة الملك عبدالله الثاني، الأحد، خطابا للأسرة الأردنية خلال الفعالية الوطنية بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالته سلطاته الدستورية، التي تتزامن إقامتها مع عيد الجلوس الملكي الـ 25.

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وقال جلالته في الخطاب خلال الفعالية الوطنية، إن الأردن غال بأرضه وأهله.

وأضاف: "منذ أن توليت أمانة خدمة هذا الوطن وأنا أرى فيه رجالا ونساء وشبابا بجباه مرفوعة وهامات عالية وقيم أصيلة".



وأشاد جلالته بجهود أبناء الوطن وبناته في تحقيق الإنجاز ورفعة الأردن، وقال: "هذا هو الأردني الذي أعرفه وأباهي به العالم بفخر الواثق بشعبه".



وقال الملك للأردنيين والأردنيات، "25 عاما زخرت بإنجازاتكم"، مضيفا: "بعزيمتكم صمدنا أمام أصعب الاختبارات وأثبتنا وإياكم أن هذا البلد عصي على كل المصاعب".



وأوضح "لن نتردد. بعزيمتكم صمدنا أمام أصعب الاختبارات، وأثبتنا وإياكم أن هذا البلد قوي، عصي على كل المصاعب، وبقي الأردن صلبا منيعا، لا تغيره الظروف وكان أول الحاضرين دوما عند الواجب".



وقال: "كلي إيمان أننا نستطيع برؤية واضحة أن نمضي بثقة نحو المستقبل الذي نستحق".



ولفت الملك إلى أن الهوية الوطنية الأردنية "مصدر ثبات وقوة تجمعنا في مواجهة الأخطار، وخلف الراية توحدنا في وجه الخوارج وأصحاب الفتن، وتجاوزنا فوضى الإقليم فكانت حماية الأردن من نيرانها أولويتنا".



وأضاف جلالته "في كل مكان في هذا الحمى الطيب، أرى تضحية آباء وأمهات لم يدخروا جهدا لرفعة أبنائهم وبناتهم. أرى ذاك الأردني الذي ثابر وتميز، الذي هب وقت الشدائد، وانتصر لأخيه المظلوم وآوى من جاء إلينا طلبا للأمان".