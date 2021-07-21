الملك: الأردن يتحدث بصوت فلسطين والجميع يستمع إليه

الوكيل الإخباري - قال جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، في العاصمة الأميركية واشنطن إن الأردن يتحدث بصوت فلسطين والجميع يستمع إليه.

ويعد لقاء الملك مع الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين، اللقاء الأول لزعيم عربي مع الرئيس بايدن منذ انتخابه.

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وأوضح الملك للوفد الإعلامي المرافق له في زيارته إلى العاصمة الأميركية واشنطن، أن هناك تفاهما مشتركا مع الإدارة الأميركية حول ضرورة التمسك بحل الدولتين وإعادة إطلاق المفاوضات بين الجانبين.



وقال الملك إن علاقة إسرائيل مع الفلسطينيين وإجراءاتها بالنسبة للقدس الشريف إضافة إلى التزامها بحل الدولتين هي أهم العوامل التي تحكم نهج الأردن في التعاطي مع الحكومة الإسرائيلية.



وأكد الملك أن الحفاظ على مصالح الأردن العليا هو دائما الغاية والهدف.

وذكر أن الجميع يدفع الثمن عندما يكون هناك عدوان على غزة.



وبشأن القضايا الإقليمية الأخرى، أكد الملك أهمية دعم جهود العراق في الحفاظ على أمنه واستقراره.

وأشار الملك إلى سعي الأردن لتقديم الحلول للأزمة السورية بالتعاون مع الأشقاء العرب والمجتمع الدولي لعودة سوريا إلى الحضن العربي.

وقال الملك إن التوصل إلى حلول لمساعدة سوريا سيساعد المنطقة بأكملها والأردن على وجه الخصوص.

وحذر الملك خلال مباحثاته مع بايدن من تدهور الأوضاع في لبنان خلال أسابيع إذا استمر الوضع على ما هو عليه دون انفراج.