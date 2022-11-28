الملك: الأردن يدعم الجهود المبذولة لتجديد الهدنة اليمنية

الوكيل الإخباري - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني موقف الأردن الداعم للشعب اليمني الشقيق وللجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي يعيد الأمن والاستقرار لليمن.

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وأشار جلالته خلال استقباله رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في قصر الحسينية، اليوم الاثنين، إلى ضرورة إنهاء الأزمة في اليمن، بما يضمن وحدته واستقراره وسلامة أراضيه، لافتا إلى دعم الأردن للجهود المبذولة لتجديد الهدنة اليمنية.



وتناول اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وآخر المستجدات الإقليمية والدولية.



وجرى التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح البلدين ويخدم القضايا العربية.



من جهته، أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالجهود التي يبذلها الأردن بقيادة جلالة الملك في سبيل إنهاء الأزمة اليمنية، مؤكدا تقديره للدور الأردني ودعوته في كل المحافل الدولية للتوصل إلى حل سياسي يفضي إلى استعادة أمن اليمن واستقراره.



وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.

