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الملك: الإصلاح السياسي مستمر وبقوة بعد صدور مخرجات اللجنة الملكية

الأربعاء، 06-10-2021 07:04 م

الملك: الإصلاح السياسي مستمر وبقوة بعد صدور مخرجات اللجنة الملكية

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 الوكيل الاخباري - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن الإصلاح السياسي مستمر وبقوة بعد صدور مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة مهمة لترجمة هذه المخرجات إلى تشريعات وممارسة حزبية قائمة على البرامج.

وأشار جلالته، خلال لقائه في قصر الحسينية، اليوم الأربعاء، رؤساء وزراء ووزراء سابقين، إلى أهمية جهود الجميع، ومن بينهم الأحزاب، للمضي قدما في التحديث السياسي.

وفيما يتعلق بالإصلاح الإداري، جدد جلالة الملك التأكيد على أنه يعد جزءاً مهماً من حل المعضلات الاقتصادية، وأنه لا يمكن تحقيق التقدم في الإصلاح الاقتصادي دون الإداري.

وتطرق جلالته إلى مختلف القضايا المحلية والإقليمية والدولية، مؤكداً وجود دعم إقليمي ودولي كبيرين للأردن.

كما أعاد جلالة الملك التأكيد على موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعمه للأشقاء الفلسطينيين، مشددا على مواصلة الأردن العمل على حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، بموجب الوصاية الهاشمية عليها.

وتحدث جلالته عن التنسيق الأردني مع العراق ومصر، وعلاقات المملكة مع دول الإقليم، التي تشكل أدوات قوة لها لمنفعة الاقتصاد.

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من جهتهم، أكد الحضور أهمية رؤية جلالة الملك بالسير في الإصلاح بشكل متواز ومتزامن على المسارات السياسية والإدارية والاقتصادية، والمضي قدما في التحديث السياسي بعد انتهاء اللجنة الملكية من عملها.

 

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