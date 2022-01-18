الملك: الإقبال على التدريب المهني والتعليم التقني دون الطموح

الوكيل الاخباري - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء بعدد من المسؤولين لمتابعة خطط الحكومة للتشغيل، أن محاربة البطالة وتوفير فرص عمل مستدامة، هما الأولوية بالنسبة للعام الحالي.

وشدد جلالته، خلال الاجتماع الذي عقد في قصر الحسينية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على أن محاربة البطالة تتطلب التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص، والعمل من خلال خطط مدروسة وواضحة على أن يتابع تنفيذها بشكل دوري.

وأشار جلالة الملك إلى ضرورة استمرارية تطوير بيئة التدريب المهني والتعليم التقني، وتزويد الشباب بالمهارات المطلوبة لتلبية متطلبات سوق العمل.

ودعا جلالته إلى تغيير الثقافة المرتبطة بالوظائف المهنية، لافتا إلى أن الإقبال على التعليم التقني والتدريب المهني لا يزال دون الطموح.

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