الخميس 22-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

سوريا تقرر عودة الدوام لوضعه الطبيعي

ايعاز من وزير التربية والتعليم

تجمع لجان المرأة في الكرك تطلق مبادرة لتعميق العادات الإيجابية

انطلاق حملة طرود الخير في الجامعة الأردنية

نسب إشغال المستشفيات حسب الأقاليم

30,726 حالة كورونا نشطة في المملكة

اعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

%11.5 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الخميس

الصحة توقف منح أسترازينكا لمن هم دون الثلاثين عاما

بتوجيه من الملك.. نيابة أمن الدولة تفرج عن 16 متهماً في قضية الفتنة

الخميس، 22-04-2021 04:02 م

الملك : الجهود مستمرة لتوفير المطاعيم

4202112194620138536989


الوكيل الاخباري - دعا جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، المسؤولين المعنيين إلى اتباع الآلية القانونية المناسبة ليكون "كل واحد من أهلنا اندفع وتم تضليله وأخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة" التي وئدت في بداياتها، بين أهلهم في أسرع وقت.
اضافة اعلان

جاء ذلك في رد جلالة الملك على مناشدة عدد من الشخصيات من عدة محافظات، الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة، بعد أن رفعوا عريضة لجلالته موقعة من شخصيات عشائرية، مستذكرين قيم الهاشميين في التسامح والعفو، خلال لقاء عقد في قصر الحسينية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

وفي معرض حديثه عن تطوير أداء المؤسسات، أكد جلالة الملك "أمامنا عمل كثير، أهلنا يواجهون ظروفا صعبة، والأولوية هي تطوير أداء مؤسساتنا، وأن نخدم شعبنا العزيز ونحقق طموحاته"، مشددا على ضرورة التركيز على كيفية الخروج من تحدي كورونا، سعيا نحو صيف آمن، يمكّن الأردن من إعادة فتح القطاعات بما يخفف عن المواطنين.

وأشار جلالته إلى الجهود المستمرة لتوفير المطاعيم، وإمكانية إعطاء الأولوية لفئات مثل المعلمين، "ليتمكن أبناؤنا من العودة إلى مدارسهم وجامعاتهم".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة التربية والتعليم

ايعاز من وزير التربية والتعليم

42021704531538754861

تجمع لجان المرأة في الكرك تطلق مبادرة لتعميق العادات الإيجابية

420212018207363885932

انطلاق حملة طرود الخير في الجامعة الأردنية

4202120175013160204773

نسب إشغال المستشفيات حسب الأقاليم

4202112172410248611918

30,726 حالة كورونا نشطة في المملكة

420211701542341934453

اعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار متعلقة
fff

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بحلول شهر رمضان

الملك

الملك يهنئ بشهر رمضان

الملك

الملك يستقبل كبير مستشاري وزارة الدفاع للشرق الأوسط ببريطانيا

w

الملك يتلقى اتصالا من أمير قطر

4202110195754525676360

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى أبو زيد والسواعير والحياصات

ف

إحالة ملف قضية الفتنة الى المدعي العام