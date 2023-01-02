الملك: العام الحالي هو عام تنفيذ خطط التحديث

الوكيل الاخباري- وجه جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، خلال لقائه عددا من وجهاء وأهالي محافظة العقبة وممثلين عن قطاعات مختلفة فيها، الحكومة إلى تجميد الضريبة على الكاز خلال فصل الشتاء، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، خصوصا ذوي الدخل المحدود.

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وأكد جلالة الملك أن هنالك عملا جادا على الصعيد الوطني لإيجاد حلول اقتصادية، من خلال البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي الهادف إلى التخفيف عن المواطنين.



وبين جلالته أهمية العمل بجدية لتنفيذ مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري خلال عام 2023، لافتا إلى أنه سيكون عام التنفيذ.



وأشار جلالة الملك إلى ضرورة تعزيز مكانة الأردن على الخارطة السياحية والاستثمارية، مؤكدا وجود اهتمام محلي وعربي ودولي للاستثمار بالجنوب وبالعقبة بشكل خاص، ولا بد من العمل بشفافية والتعاون مع القطاع الخاص ووضع الأولويات بما يعود بالنفع على المواطنين وأوضاعهم الاقتصادية.



وتحدث جلالته عن مشروعات كبيرة ستقام في مدينة العقبة وتشمل إنشاء أكبر محطة تحلية للمياه في الأردن وتطوير المطار والميناء، كما أشار إلى أهمية تعزيز القطاع الزراعي للاستفادة من المناخ الموجود بالمحافظة، فضلا عن الاستثمار بالطاقة الشمسية.



ولفت جلالة الملك إلى أهمية بناء قدرات أبناء المدينة وتمكينهم من خلال تطوير المدارس وإنشاء الجامعة الطبية وتوسيع تخصصات الجامعة الأردنية في العقبة.

وتطرق جلالته إلى اختيار شركة غوغل العالمية للعقبة كنقطة تلاق للمسارات الخاصة بمشروع كوابل الإنترنت البحرية لربط قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا، لافتا إلى الفرص في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المرتبطة بذلك.



وفي رده على مداخلات الحضور، أكد جلالة الملك أهمية إنشاء مجلس استشاري من المختصين من أبناء محافظة العقبة ليكون رديفا لمجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بما يعود بالفائدة على التنمية والازدهار بالمدينة.



كما أشار جلالته إلى ضرورة استفادة مدينة العقبة من عوائد منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لتنعكس إيجابيا على تطوير الخدمات فيها، مؤكدا أهمية تعزيز اللامركزية في العقبة.



وكان جلالة الملك استذكر في مستهل حديثه الأحداث الأخيرة التي وقعت في منطقة الحسينية بمحافظة معان، وأدت إلى استشهاد كوكبة من أبناء الأمن العام، إذ ترحم جلالته على أرواح الشهداء الأبطال الذين طالتهم يد الغدر، معربا عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.