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الأحد، 26-09-2021 05:18 م

الملك: القطاع الطبي بالاردن يتمتع بسمعة طيبة

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الوكيل الاخباري - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن القطاع الطبي الأردني يتمتع بسمعة طيبة يجب المحافظة عليها، من خلال دعم التنافسية وتشجيعها.

ونوه الملك، خلال زيارته اليوم الأحد إلى مستشفى العبدلي، إلى أهمية البناء على هذه السمعة للاستثمار في السياحة العلاجية.

وأشار الملك إلى أن القطاع الصحي في المملكة، يواصل تقديم أفضل الخدمات وإثبات قدراته، رغم التحديات التي يواجهها في التعامل مع أزمة كورونا.

ولفت الملك إلى أهمية تقييم أداء أي قطاع ضمن منظور شمولي، مشيراً إلى ضرورة معالجة الأخطاء أينما طرأت.

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