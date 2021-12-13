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الإثنين، 13-12-2021 05:39 م

الملك: تحسين الوضع الاقتصادي وتقوية الطبقة الوسطى يسرعان الإصلاح السياسي

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 الوكيل الاخبار - رعى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، احتفال صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيسه.

وتضمن الاحتفال، الذي أقيم في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت تحت شعار "رؤية ملك"، عرضاً مرئياً سلط الضوء على رحلة الصندوق منذ تأسيسه في العام 2001، وأبرز برامجه ومشاريعه ومبادراته.

وجال جلالة الملك بين مجموعات شبابية استفادت من برامج الصندوق، والتي عرضت أبرز إنجازاتها ومشاريعها ومشاركاتها خلال السنوات الماضية، مستمعاً جلالته إلى أفكار الشباب ومقترحاتهم.

ومن بين البرامج التي ينفذها الصندوق، مشروع الزمالة البرلمانية ومشروع التربية الإعلامية، بهدف تمكين الشباب في العمل البرلماني، وتعزيز دورهم في زيادة الوعي والتصدي للإشاعة.

وخلال حديث جلالة الملك مع الشباب، أكد أن المرحلة المقبلة مهمة في مسيرة التحديث والتطوير السياسي من خلال إقرار منظومة من التشريعات.

وقال جلالته مخاطبا الشباب أنتم سلاحنا، ودوركم مهم وصوتكم سيساعد كثيرا في عملية التحديث وتغيير الثقافة تجاه الإصلاح السياسي.

وبين جلالة الملك أهمية التكاملية في مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، موضحا أن تحسين الوضع الاقتصادي وتقوية الطبقة الوسطى سيسرعان الإصلاح السياسي، الذي يمضي الأردن به بقوة، ويتطلب نجاحه دورا بارزا للشباب والمرأة.

وأوضح جلالته أن الهدف هو تحقيق نقلة نوعية في الحياة السياسية، ومنح دور أكبر للشباب والمرأة في عملية صنع القرار، ما يتطلب مشاركتهم الفاعلة في العمل الحزبي البرامجي، الذي نتطلع أن يكون ممثلا لليمين والوسط واليسار.

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