الملك : دول مستعدة للاستثمار في مجال الزراعة

الوكيل الاخباري - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، أهمية الاستفادة من التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في المجال الزراعي، وإيجاد الحلول الناجعة للتخفيف من آثار شح المياه.



وأشار جلالة الملك، خلال لقائه الأحد، وجهاء وممثلي لواء الأغوار الشمالية، بحضور سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي لجلالته، إلى تميز المنطقة زراعيا، وأهمية رفع مستوى إنتاجها بما يعود بالنفع على أهالي اللواء ويحد من الفقر والبطالة.



وبين جلالته أن عدداً من الدول الشقيقة أبدت استعدادها للاستثمار في المجال الزراعي، حرصاً منها على الأمن الغذائي الذي يُعدّ غاية مهمة أردنياً وإقليمياً، لافتاً إلى ضرورة التنسيق بهذا الخصوص، كون الإمكانيات اللازمة لتحقيق هذا الهدف متوفرة.



وحث جلالة الملك أهالي المنطقة على تقديم المقترحات حول المشاريع والأفكار التي من شأنها النهوض بالقطاع الزراعي، لترجمتها على أرض الواقع وتبنيها كمشاريع تنفذها المؤسسات المختلفة.



وفيما يتعلق بوباء "كورونا"، جدّد جلالته التأكيد على الدعوة لتلقي اللقاح، مشيداً بتعاون مختلف القطاعات للحد من آثار تداعيات الجائحة.

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