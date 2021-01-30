السبت 30-01-2021
الوكيل الاخباري

الملك: شعرت بهذه الاعراض بعد تلقي لقاح كورونا

انهيار جزء من طريق اربد عمان وتحويل حركة السير

القبول الموحد يُحدث بياناته لطلبة التكميلي - روابط

توجه حكومي لفتح المراكز الثقافية

بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة

تدهور حافلة وإصابات على طريق المية بالزرقاء

التربية للطلبة : كونوا على أُهبة الاستعداد عصر اليوم

إعادة فتح منشآت اقتصادية الإثنين

حجاوي لـ الوكيل : من المبكر الحديث عن إلغاء الحظر الجزئي

الملك : تلقيت لقاح كورونا التزاما بالتعليمات

السبت، 30-01-2021 03:28 م

الملك: شعرت بهذه الاعراض بعد تلقي لقاح كورونا

333


الوكيل الاخباري -  تحدّث جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، خلال مقابلته مع وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، عن تجربته بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
اضافة اعلان

وقال جلالته “تلقيت اللقاح، التزاما بالتعليمات والتوصيات الصحية لجميع المواطنين. وحرصت على تلقيه أمام عدسة الكاميرا، ليدرك الجميع أن العملية سهلة وآمنة”.

وأضاف “أحسست ببعض الأعراض الخفيفة؛ من تعب وصعوبة في النوم ليومين بعد تلقي اللقاح، ولكن الفائدة أعظم بكثير، خاصة مقارنة بخطر الإصابة، لا سمح الله”.

وأكد جلالته أنه وبتلقي المزيد من الأردنيين للقاح، سنتمكن، بعون الله، من البدء بالتعافي والعمل لتعود الحياة إلى طبيعتها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220201983716686688417

توضيح هام حول موعد صرف الدفعة الثانية من الدعم التكميلي

قبو

القبول الموحد يُحدث بياناته لطلبة التكميلي - روابط

image

انهيار جزء من طريق اربد عمان وتحويل حركة السير

وز

الدخل والمبيعات : خدمات إلكترونية تغني عن مراجعة الدائرة قريبا

10 (1)

توجه حكومي لفتح المراكز الثقافية

1202123174033431192131

بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة

أخبار متعلقة
2

أول طبيب يتلقى لقاح كورونا في الاردن يطمئن المواطنين

03b9e0f9-dbc1-47b9-9a1c-8f1d25490173

توضيحات هامة من وزارة الصحة حول مراحل اخذ لقاح كورونا بالتفصيل

120216212411704212588

توضيح هام من مدير عمليات خلية أزمة كورونا

مبنى رئاسة الوزراء %28ارشيفية%29

الحكومة تبحث قرارات مصيرية هامة

120219125311674290951

الهياجنة يكشف الأعراض الجانبية للقاح كورونا

cb281af5-1d6c-4949-a9fd-ff7103756825

توضيحات هامة حول الفئات التي ستاخذ لقاح كورونا في الاردن