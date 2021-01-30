الملك: شعرت بهذه الاعراض بعد تلقي لقاح كورونا

الوكيل الاخباري -

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تحدّث جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، خلال مقابلته مع وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، عن تجربته بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.وقال جلالته “تلقيت اللقاح، التزاما بالتعليمات والتوصيات الصحية لجميع المواطنين. وحرصت على تلقيه أمام عدسة الكاميرا، ليدرك الجميع أن العملية سهلة وآمنة”.وأضاف “أحسست ببعض الأعراض الخفيفة؛ من تعب وصعوبة في النوم ليومين بعد تلقي اللقاح، ولكن الفائدة أعظم بكثير، خاصة مقارنة بخطر الإصابة، لا سمح الله”.وأكد جلالته أنه وبتلقي المزيد من الأردنيين للقاح، سنتمكن، بعون الله، من البدء بالتعافي والعمل لتعود الحياة إلى طبيعتها.