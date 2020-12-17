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الخميس، 17-12-2020 06:49 م

الملك: ضرورة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال التدريب المهني

الملك-عبدالله


الوكيل الاخباري – أكّد جلالة الملك عبدالله الثاني ضرورة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال التدريب المهني، لأهميته في توفير فرص العمل والحد من البطالة.
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وأشاد جلالة الملك، خلال لقائه شخصيات من محافظات عدة، في قصر الحسينية اليوم الخميس، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، بالكفاءات الأردنية المشهود لها على المستويات كافة.

وفيما يتعلق بالوضع الإقليمي، شدّد جلالته على وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، وتواصله المستمر مع مختلف الأطراف الدولية الفاعلة، قائلاً إن "حماية القدس والقضية الفلسطينية تبقى أولوية لدينا".

من جهتهم، أكّد عدد من الحضور أهميّة إنشاء المشاريع في المحافظات للتخفيف من البطالة، مشيدين بتوجيهات جلالة الملك التي تُركّز على ضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعي وحماية المنتجات الوطنية، لما له من أثر إيجابي كبير في توفير فرص العمل وتعزيز الأمن الغذائي.

ودعا الحضور إلى ضرورة دعم قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والمشاريع الصغيرة، بهدف تخفيف تداعيات جائحة "كورونا"، لافتين إلى ضرورة استقدام المستثمرين إلى الأردن وتسهيل الإجراءات أمامهم، وأهمية برامج الدعم المُقدمة لعمّال المياومة.

 




 

 


 

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