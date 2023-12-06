الأربعاء 06-12-2023
الوكيل الاخباري
 

مشاجرة جماعية في اربد والامن يضبط جميع اطرافها

نتنياهو: القبض على السنوار مسألة وقت

واشنطن بوست تفجر مفاجأة: الاحتلال تلقى معلومات بشأن عملية 7 أكتوبر وحماس خدعته

مسؤول بالبنتاغون: مدمرة أميركية أسقطت مسيرة انطلقت من اليمن

الامن يكشف تفاصيل العثور على جثة داخل منزل بالرابية

تحرّك أمريكي لمنع حرب على حدود لبنان والاحتلال

البيت الأبيض: لا نعرف كيف سيكون الحكم في غزة

غوتيريش: نواجه كارثة قد تخلف آثارا لا رجعة فيها

الملك : ضرورة الضغط لوقف إطلاق النار في غزة

البلقاء التطبيقية الرابعة محلياً وضمن الفئة (771-780) على مستوى العالم في تصنيف الكيو أس للاستدامة

عاجل

واشنطن بوست تفجر مفاجأة: الاحتلال تلقى معلومات بشأن عملية 7 أكتوبر وحماس خدعته

الأربعاء، 06-12-2023 07:54 م

الملك : ضرورة الضغط لوقف إطلاق النار في غزة

الملك جالس


الوكيل الاخباري - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني في اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الأربعاء، ضرورة الضغط للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين.

وشدد جلالة الملك على ضرورة العمل على مضاعفة المساعدات الإغاثية والطبية وإيصالها إلى قطاع غزة دون انقطاع، محذرا من الوضع الإنساني المأساوي هناك.

وجدد جلالته التأكيد على أنه لا سلام ولا استقرار بالمنطقة دون التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الأمن العام

الامن يكشف تفاصيل العثور على جثة داخل منزل بالرابية

rrrr

البلقاء التطبيقية الرابعة محلياً وضمن الفئة (771-780) على مستوى العالم في تصنيف الكيو أس للاستدامة

1701880961786

المياه: ضبط 25 اعتداء على مصادر مياه في معان

1220232151241959283962

الملك يعزي عشيرة الفايز

1

مجلس نقابة المناجم والتعدين ينتخب اللجنة الإدارية

102023712416136103077

أمين عمان يشارك في جلسات بمؤتمر تغير المناخ

أخبار متعلقة
99

اتفاقية بين مستشفى الملك المؤسس وشركة مدفوعاتكم

الملك 1

الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى الإمارات

1

الملك لهاريس: نحذر من أي محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة

11202325193131415302996

الملك يعزي عشائر العدوان

1701436727254

الملك يُحذر لدى لقائه سوناك من النتائج الكارثية لاستئناف العدوان على غزة

الملك 1

الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى دبي