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الإثنين، 29-08-2022 04:00 م

الملك : ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى سلام عادل وشامل

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الوكيل الاخباري - استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الاثنين، وزيرة الخارجية النرويجية أنيكين هويتفيلد.

وتناول اللقاء العلاقات بين البلدين الصديقين، وآليات تعزيز التعاون بينهما في مجالات الاستثمار والطاقة المتجددة والتغير المناخي.

وأعرب جلالة الملك عن تقديره للدعم الذي تقدمه النرويج للأردن في العديد من المجالات، خصوصا للمشاريع التنموية واللاجئين والمجتمعات المستضيفة.

وتطرق اللقاء إلى المستجدات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إذ أكد جلالته ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

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