الأحد 17-04-2022
الوكيل الاخباري

ما هي مفسدات الصوم.. الإفتاء توضح

الملك: ضرورة وقف إسرائيل للإجراءات الاستفزازية بالمسجد الأقصى

%43 نسبة انخفاض وفيات كورونا في الأردن خلال أسبوع

إيجاز كورونا الأسبوعي.. 4 وفيات و475 إصابة

المياه: تنفيذ محطة رفع الثنية خلال الربع الثالث من 2021

الضريبة تدعو لتقديم اقرارات دخل 2021 ‏قبل نهاية نيسان الحالي

مصدر حكومي: صرف رواتب نيسان الجاري في موعدها المحدد

نحو 148 ألف مدين مطلوب للتنفيذ القضائي حتى 1 نيسان

وزير العمل: إدماج قطاعات جديدة بالتدريب المهني

الأردن يحذر من استمرار إسرائيل في خطواتها المُستهدِفة في المسجد الأقصى

الأحد، 17-04-2022 04:20 م

الملك: ضرورة وقف إسرائيل للإجراءات الاستفزازية بالمسجد الأقصى

1_77


الوكيل الإخباري - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف / المسجد الأقصى المبارك، ووقف جميع الإجراءات اللاشرعية والاستفزازية التي تخرق هذا الوضع وتدفع باتجاه المزيد من التأزيم.اضافة اعلان

 
ووجه جلالته الحكومة، خلال ترؤسه اجتماعا عبر تقنية الاتصال المرئي حول التطورات الأخيرة في القدس، إلى الاستمرار في اتصالاتها وجهودها الإقليمية والدولية لوقف الخطوات الإسرائيلية التصعيدية وبلورة موقف دولي ضاغط ومؤثر لتحقيق ذلك.
 
وشدد جلالة الملك على أن الحفاظ على التهدئة الشاملة يتطلب احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني في الحرم القدسي الشريف / المسجد الأقصى المبارك، وإيجاد أفق سياسي حقيقي يضمن تلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق على أساس حل الدولتين.
 
وأكد جلالته أن حماية القدس ومقدساتها ستبقى أولوية أردنية، موجها الحكومة إلى الاستمرار في تكريس كل الإمكانات اللازمة من أجل الحفاظ عليها، وعلى الوضع التاريخي والقانوني القائم، وعلى هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.
 
وحضر الاجتماع رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
3_9

القطاع التجاري يهنئ الملك بمناسبة نجاح العملية الجراحية

متى-يكون-الصيام-واجباً-780x470

ما هي مفسدات الصوم.. الإفتاء توضح

0L5A1670 cdd

%43 نسبة انخفاض وفيات كورونا في الأردن خلال أسبوع

7240_1

بدء استقبال طلبات صندوق الطالبة المحتاجة بالبلقاء التطبيقية

العيسوي

العيسوي ينقل تعازي نائب جلالة الملك إلى عشيرة داودية

278634902_357842223054266_6215250480712537477_n

تفاصيل فعاليات "رمضانيات" في المحافظات الأحد

أخبار متعلقة
main_image6111c2a2280d1

إلغاء تحديد الطاقة الاستيعابية في صالات الأفراح والمطاعم

1220216224016550681457

الحكومة: إلغاء التباعد في المساجد ودور العبادة

WhatsApp Image 2022-03-21 at 10.34.50 AM

الكسبي يهنئ بالذكرى السنوية لمعركة الكرامة وعيد الأم

320221794935101233528

الملك يوجه بصرف 100 دينار للأسر المستفيدة من برنامج المعونات الشهريَّة

WhatsApp Image 2022-03-20 at 1.26.55 AM

الحاج توفيق يتوقع ارتفاع الأسعار خلال الأشهر المقبلة

image

ورشة العمل الاقتصادية تبحث متطلبات تنفيذ استراتيجية التطوير