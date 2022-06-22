الملك عن زيارة بن سلمان: شرّفت دارك وأهلك

الوكيل الإخباري - علق الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للأردن.

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وقال الملك عبر تويتر: "أخي سمو الأمير محمد بن سلمان، شرّفت دارك وأهلك في الأردن. ستظل السعودية بقيادة أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز سندا وعضدا لأمتيها العربية والإسلامية، وسنظل في الأردن، المعين والجار الأمين، لجميع الأشقاء العرب لما فيه خير بلادنا وشعوبنا".