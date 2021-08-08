الملك: فتح القطاعات جاء بناء على دراسات من قبل لجان

الوكيل الإخباري - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه شخصيات بمنزل الشيخ ضيف الله القلاب في الزرقاء أن هناك استعدادا من شركات في الولايات المتحدة للتركيز على السياحة العلاجية في الأردن.

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وفي حديثه عن فتح القطاعات، أشار جلالته إلى أن فتح القطاعات جاء بناء على دراسات من قبل لجان شكلت لهذه الغاية.



ولفت الملك النظر إلى أن الأردن تعامل مع أرقام كورونا منذ بداية الأزمة بشفافية، مبينا أننا تعلمنا كثير من الدروس من الوباء، خاصة في أهمية دعم قدرات القطاع الطبي وتعزيز التخصصات الفنية مثل إدارة غرف العناية الحثيثة ICU.



وردا على مداخلة، أكد الملك أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن تمكن من استقطاب الاستثمارات الجديدة خلال أزمة كورونا، وما زال مستمرا في التطوير، مشيرا إلى مساهمة القطاع في توفير فرص العمل.

