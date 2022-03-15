الثلاثاء 15-03-2022
الوكيل الاخباري

الضمان: لا يوجد موعد محدد لوقف استقبال طلبات الحصول على السلف

الملك: نؤكد على احترام وسيادة الأراضي الأوكرانية والحفاظ على سلامة المدنيين

إلغاء نظام التناوب في 62 مدرسة حكومية في جرش

مدير عام الضمان: نسعى للوصول لصفر من حوادث العمل

هام حول آلية تأجيل الأقساط لشهر نيسان

جامعات تعلن تعليق دوامها

مواطنون يطالبون بشمول تأجيل أقساط شركات التمويل اسْوة بالبنوك

الملك في برلين اليوم ويلتقي الرئيس الألماني

الخرابشة: تعرفة الكهرباء الجديدة تخفض تعرفة القطاع التجاري 13%

تعليق الدوام في جامعة الطفيلة التقنية

الثلاثاء، 15-03-2022 12:41 م

الملك في برلين اليوم ويلتقي الرئيس الألماني

الملك 4


الوكيل الإخباري - يصل جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، إلى ألمانيا، حيث يلتقي الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، بعد زيارة عمل أجراها في النرويج.

اضافة اعلان


ويعقد جلالة الملك، خلال الزيارة، مباحثات مع المستشار الألماني أولاف شولتس، في أول لقاء منذ توليه منصبه، بشأن آليات تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في المجالات كافة، فضلا عن بحث آخر المستجدات إقليميا ودوليا.


نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، شدّد خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك في شباط/ فبراير الماضي، في عمّان، على أهمية لقاء القمة الذي سيجمع جلالة الملك عبدالله الثاني والمستشار الألماني أولاف شولتس في إعطاء المزيد من الزخم لمسار تعزيز الشراكة المتجذرة بين البلدين.


وقال: "علاقاتنا قوية، والتواصل بيننا مستمر على مستوى الملك والمستشار الألماني، ونحن نثمن عاليا الشراكة التي تجمعنا بألمانيا، ونشكر الدعم الذي تقدمه".



 




 

 


 

إقرأ ايضا
M63A0051

الضمان: لا يوجد موعد محدد لوقف استقبال طلبات الحصول على السلف

1647346963622

توقيع اتفاقية للوقاية من حوادث السير في مأدبا

6230759ca7054

الملك: نؤكد على احترام وسيادة الأراضي الأوكرانية والحفاظ على سلامة المدنيين

WhatsApp Image 2022-02-20 at 10.42.27 AM

وقف اقتطاعات من رواتب موظفي جامعة العلوم بمناسبة رمضان

M63A8882

إلغاء نظام التناوب في 62 مدرسة حكومية في جرش

M63A9710 - Copy

فاعليات شعبية في مأدبا تدعو لتكثيف المشاركة في الانتخابات البلدية

أخبار متعلقة
e

الملك يبحث مع الملك النرويجي سبل تعزيز العلاقات

الملك ٤

جلالة الملك يغادر أرض الوطن إلى النرويج وألمانيا

الملك 3

طائرتان لإخلاء الأردنيين القادمين من أوكرانيا عبر رومانيا ومولدوفا بتوجيهات ملكية

هلا

الملك يحيي نشامى القوات المسلحة عبر الأثير

e

الملك : نحن بحاجة لبناء الجسور بدلاً من الأسوار

2202227215945987748837

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بذكرى تعريب قيادة الجيش