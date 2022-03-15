الملك في برلين اليوم ويلتقي الرئيس الألماني

الوكيل الإخباري - يصل جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، إلى ألمانيا، حيث يلتقي الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، بعد زيارة عمل أجراها في النرويج.

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ويعقد جلالة الملك، خلال الزيارة، مباحثات مع المستشار الألماني أولاف شولتس، في أول لقاء منذ توليه منصبه، بشأن آليات تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في المجالات كافة، فضلا عن بحث آخر المستجدات إقليميا ودوليا.



نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، شدّد خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك في شباط/ فبراير الماضي، في عمّان، على أهمية لقاء القمة الذي سيجمع جلالة الملك عبدالله الثاني والمستشار الألماني أولاف شولتس في إعطاء المزيد من الزخم لمسار تعزيز الشراكة المتجذرة بين البلدين.



وقال: "علاقاتنا قوية، والتواصل بيننا مستمر على مستوى الملك والمستشار الألماني، ونحن نثمن عاليا الشراكة التي تجمعنا بألمانيا، ونشكر الدعم الذي تقدمه".





