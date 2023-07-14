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الجمعة، 14-07-2023 02:12 م

الملك في صن فالي: بحث الاستثمار ولقاء ممثلي شركات كبرى

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الوكيل الإخباري - شارك جلالة الملك عبدالله الثاني، على مدى اليومين الماضيين، في الملتقى الاقتصادي بمدينة صن فالي بولاية أيداهو الأميركية.اضافة اعلان


وعقد جلالته، على هامش أعمال الملتقى، لقاءات منفصلة مع رؤساء وممثلي شركات عالمية وأمريكية كبرى، حضر جانبا منها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

وتم بحث فرص التعاون مع القطاع الخاص في الأردن والاستثمار في قطاعات حيوية؛ إذ شملت اللقاءات مديرين تنفيذيين لشركات تعمل في قطاعات التعدين، وصناعة الألبسة والمحيكات، والتكنولوجيا الصناعية والهندسية، والسياحة، والتعليم، والاستثمار.

وتطرقت اللقاءات إلى ضرورة تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص على المستوى الدولي، للتصدي لانعكاسات الأزمات العالمية على أمن الغذاء والطاقة، والتخفيف من تداعيات التغير المناخي، فضلا عن تعزيز الجهود الإنسانية في التعامل مع أزمة اللاجئين.

ويعقد ملتقى صن فالي الاقتصادي سنويا بالولايات المتحدة الأميركية، في شهر تموز، بمشاركة قيادات سياسية واقتصادية وإعلامية دولية، لمناقشة أبرز التطورات العالمية وآثارها الاقتصادية.

 




 

 


 

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