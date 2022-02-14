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الإثنين، 14-02-2022 08:44 م

الملك لأفراد حرس الحدود: "إذا بصير أي اشتباك أنا معكم وبدي عين حمرا منكم" - فيديو

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الوكيل الاخباري - وجه الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة نداء عبر جهاز الاتصال اللاسلكي إلى جميع المحطات العاملة من نشامى حرس الحدود.اضافة اعلان


وقال الملك في رسالة مقتضبة وجهها لهم: "من هاشم/1 إلى جميع محطات نشامى حرس الحدود، الله يعطيكم العافية اخواني جميعا.. وانا وكل اردني فخورين بدوركم في حماية حدودنا وتضحياتكم لحماية امننا، وخاصة محاولات التسلل والتهريب".

 

وقال الملك خلال اجتماع مع أفراد حرس الحدود: "بدي عين حمرا منكم جميعا والمعنوية تكون عالية اذا حدث أي اشتباك".

كما وجه رسائل شكر وتقدير على دورهم بحماية الحدود الأردنية وحماية المواطن الأردني".

 

وترحّم الملك على الشهداء قائلاً: "لن ننساهم"، معبرا عن تقديره لكل فرد في الجيش العربي جاهز لكي يدافع عن كل متر في الأراضي الأردنية.

 


 

 

 




 

 


 

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