الملك لبلينكن: يجب تكثيف الجهود لوقف تفاقم الوضع بغزة

الوكيل الاخباري - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني لدى لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، أهمية تكثيف الجهود لوقف تفاقم الوضع الإنساني المأساوي في غزة.



وأشار جلالته، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى أهمية الدور الأميركي في دعم الاستجابة الإنسانية في غزة، التي تواجه ظروفا قاسية تستدعي عملا جادا وفاعلا لمنع تفاقمها.



وبين جلالة الملك ضرورة البناء على مخرجات المؤتمر، لافتا إلى الدعم الإضافي الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة الأميركية في المؤتمر لغزة والضفة الغربية.

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وأكد جلالة الملك خلال اللقاء، الذي عقد على هامش المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين الأبرياء.