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الأحد، 30-05-2021 02:35 م

الملك: لدينا ادنى معدلات حصة الفرد من المياه في العالم

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الوكيل الاخباري - قال جلالة الملك عبدالله الثاني ان تهديد التغير المناخي ليس مشكلة تواجه دولة أو منطقة بعينها دون غيرها ، فجفاف في كاليفورنيا، أو فيضان في كينيا، أو حرائق غابات في أستراليا، سيكون لجميعها تداعيات تؤثر على كوكبنا بأكمله، لتهدد وجودنا جميعا.
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وأضاف ان مقياس نجاح الاستثمارات يجب ألا يقتصر على المكاسب المالية فحسب بعد الآن، بل يجب أخذ الأثر البيئي والاستدامة بعين الاعتبار أيضا، لافتاً الى ان جفاف أحواض المياه الجوفية وانخفاض معدلات هطول الأمطار ظاهرتان مقلقتان، بينما نستمر بمشاركة مواردنا المائية الشحيحة مع ملايين اللاجئين.

وتابع جلالته ان مستوى مياه البحر الميت ينحسر بمعدل متر واحد سنويا ولدينا أحد أدنى معدلات حصة الفرد من المياه في العالم.

 




 

 


 

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