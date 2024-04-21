الملك لسوناك هاتفيا: عواقب خطيرة للهجوم الإسرائيلي على رفح

الوكيل الاخباري - تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، الأحد، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بحثا خلاله التطورات الراهنة.

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وحذر جلالة الملك خلال الاتصال من خطورة التصعيد في المنطقة، الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين.



وجدد جلالته دعوته للمجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود للتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة؛ للحد من الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع، منبها إلى العواقب الخطيرة للهجوم الإسرائيلي على رفح.

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