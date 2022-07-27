الملك لـ لابيد: ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام وفق حل الدولتين

الوكيل الاخباري - التقى جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد.

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وأكد جلالته، خلال اللقاء، ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين، وتعزيز الأمن والاستقرار، والتنمية الإقليمية التي لا بد أن يكون الفلسطينيون جزءا منها.



وأشار جلالة الملك إلى أهمية البناء على زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة.



وشدد جلالته على ضرورة الحفاظ على التهدئة الشاملة في الفترة المقبلة، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها

كما تناول اللقاء قضايا النقل والتجارة والمياه والطاقة وسبل التعامل معها.



وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.