الملك لوزير الدفاع الأمريكي: حرص مشترك على تعزيز الاستقرار بالمنطقة

الوكيل الاخباري - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، أن الحرص المشترك على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة من أهم محاور الشراكة الاستراتيجية والتاريخية بين المملكة والولايات المتحدة، موضحاً أن دعم أمريكا للأردن في مجال الدفاع يمكّنه من تعزيز جهوده لتحقيق ذلك.



وحذر جلالته، خلال لقائه في البنتاغون اليوم الخميس وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، من استمرار دوامة العنف في الأراضي الفلسطينية، خاصة مع تكرار الخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب، معتبراً أن عواقبها ستكون وخيمة على الأمن والاستقرار في المنطقة.



وقال جلالة الملك، في تصريحات مشتركة مع وزير الدفاع الأمريكي في بداية اللقاء، الذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد “إن العلاقات بين الأردن والولايات المتحدة وطيدة وتمتد لعقود عدة، وتشمل العلاقات بين القوات المسلحة في بلدينا”.



وبين جلالته، أن زيارته إلى واشنطن تأتي لبحث كيفية التعاون مع “أصدقائنا الأمريكيين”، فهنالك سلسلة من القضايا التي يجب التعامل معها، مشيراً إلى أن مستقبل المنطقة وتحدياتها تتطلبان الوقوف معاً، وهو ما يمنحنا الكثير من الأمل.



وأعرب جلالة الملك عن تطلع دول في المنطقة للتعاون مع الولايات المتحدة من أجل التقريب بين مختلف أطراف الإقليم والتصدي للتحديات المتعددة، ومنها تصاعد الإرهاب بعد تمكنه من التوسع ضمن حواضن معينة خلال فترة جائحة كورونا، فضلاً عن التحديات الناجمة عن التطورات بين أوكرانيا وروسيا وانعكاساتها على المنطقة.

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