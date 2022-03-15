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الثلاثاء، 15-03-2022 04:14 م

الملك: محاولات تهريب المخدرات عبر الحدود السورية تدار من جهات منظمة - صور

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الوكيل الاخباري - التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، في برلين الثلاثاء، الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، إذ تم بحث علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، ومجمل التطورات الإقليمية والدولية.

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كما جرى، خلال اللقاء، بحث فرص تعزيز التعاون بين الأردن وألمانيا، في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والتنموية وتكنولوجيا المعلومات.


وأكد جلالة الملك حرصه على إدامة الحوار والتنسيق مع ألمانيا حول مختلف القضايا والتحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط.


وتطرق اللقاء إلى آخر التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والقدس، إذ جدد جلالته التأكيد على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، وعلى التهدئة الشاملة ومنع تدهور الأوضاع الأمنية، خصوصا في شهر رمضان المبارك.


وحذر جلالة الملك من الجمود في عملية السلام نتيجة للسياسات الإسرائيلية أحادية الجانب، مشددا على ضرورة توفير البيئة المناسبة لحل الدولتين كأساس للحل الشامل والعادل، الذي يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.


كما جرى بحث الأوضاع الأمنية في سوريا، وأكد جلالته ضرورة إيجاد حل سياسي يساهم في التعافي وعودة اللاجئين، مبينا أن الأعباء الاقتصادية الناجمة عن استضافة اللاجئين أصبحت الآن هيكلية ومركبة، بعد مرور فترة زمنية طويلة على استضافتهم.


كما أشار جلالة الملك إلى تزايد محاولات تهريب المخدرات عبر الحدود مع سوريا والتهديدات المرتبطة بها، والتي تدار من جهات منظمة، مؤكدا جلالته أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي تتصدى لمثل هذه المحاولات المستمرة بشكل حازم وقوي.


وفي معرض الحديث عن الوضع في العراق، أكد جلالته أهمية تعزيز دور العراق في حاضنته العربية لضمان الاستقرار وتعزيز فرص التعاون في المشاريع الإقليمية المشتركة.


كما تم التطرق، خلال اللقاء، إلى عملية التحديث السياسي في الأردن، إذ أشاد الرئيس الألماني بجهود الإصلاح السياسي التي يقودها جلالة الملك والتي ستسهم في تعزيز الحياة السياسية والعمل الحزبي المنظم.


وتناول اللقاء التطورات في أوكرانيا وآثارها على قضايا المنطقة، فضلا عن انعكاساتها على الأمن الغذائي إقليميا وعالميا، إذ أشار جلالته إلى أن الأردن يملك حجما كافيا من احتياطيات القمح بالنسبة للمنطقة.


من جانبه، أشار الرئيس الألماني إلى ضرورة إيجاد حلول سلمية لإنهاء الأزمة في أوكرانيا، والتي ستكون لها آثار سلبية على الجميع.


وأكد حرص بلاده على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الأردن، مشيدا بجهود المملكة في استضافة اللاجئين وبمساعيها لتعزيز الأمن والاستقرار والعمل نحو تحقيق السلام في المنطقة والعالم. 


وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، وعدد من كبار المسؤولين الألمانيين. 














 




 

 


 

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