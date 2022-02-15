الملك: مع رفاق السلاح مجدداً في كتيبة المدرّعات - صور

الوكيل الاخباري - التقى جلالة الملك عبدالله الثاني بمجموعة من المتقاعدين العسكريين الذين خدموا مع جلالته في كتيبة المدرعات في القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.

وغرّد جلالته على تويتر قائلاً: "مع رفاق السلاح من كتيبة المدرعات مجددا، نلتقي في المكان ذاته لنستذكر أيام الخدمة العسكرية في صفوف جيشنا العربي".

وتابع جلالته: "خالص محبتي وتقديري لهم ولكل المتقاعدين العسكريين الأعزاء".

وكان جلالته أوعز للقيادة العامة في القوات المسلحة بصرف 100 دينار لكافة العاملين في القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية وللمتقاعدين العسكريين.

اضافة اعلان





