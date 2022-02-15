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الثلاثاء، 15-02-2022 06:08 م

الملك: مع رفاق السلاح مجدداً في كتيبة المدرّعات - صور

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الوكيل الاخباري - التقى جلالة الملك عبدالله الثاني بمجموعة من المتقاعدين العسكريين الذين خدموا مع جلالته في كتيبة المدرعات في القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.

 

وغرّد جلالته على تويتر قائلاً: "مع رفاق السلاح من كتيبة المدرعات مجددا، نلتقي في المكان ذاته لنستذكر أيام الخدمة العسكرية في صفوف جيشنا العربي".

 

وتابع جلالته: "خالص محبتي وتقديري لهم ولكل المتقاعدين العسكريين الأعزاء".

 

وكان جلالته أوعز للقيادة العامة في القوات المسلحة بصرف 100 دينار لكافة العاملين في القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية وللمتقاعدين العسكريين.

 

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