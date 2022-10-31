الإثنين 31-10-2022
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الإثنين، 31-10-2022 02:30 م

الملك من مخيم عزمي المفتي: الأردن يبذل جهودا كبيرة لتوفير الدعم لـ أونروا

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الوكيل الاخباري- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن الأردن يبذل جهودا كبيرة لتوفير الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، من خلال التنسيق مع مختلف الشركاء الدوليين وعقد الاجتماعات والمؤتمرات الدولية.اضافة اعلان


وبين جلالته، خلال لقائه، اليوم الاثنين، عددا من أبناء وبنات مخيم الشهيد عزمي المفتي بمحافظة إربد للاستماع إلى مطالبهم، أنه وبرغم الصعوبات المالية التي تمر فيها "الأونروا"، إلا أن الأردن استمر بتوفير كل الخدمات الممكنة لأهلنا في المخيمات، ويعمل مع المجتمع الدولي لزيادة المساعدات للوكالة.

وحول رعاية المخيمات في المملكة، لفت جلالته إلى توجيهاته الدائمة لتوفير كل الدعم لها من خلال المبادرات الملكية وبالتعاون مع الحكومة، مشيرا إلى أنه ستتم متابعة مطالب وأولويات المخيم مع الجهات المعنية والأونروا.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد جلالة الملك أنه لا تراجع عن موقف الأردن الثابت تجاهها، مؤكدا التنسيق الأردني الفلسطيني الدائم للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

كما أكد جلالته مواصلة الأردن حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والدفاع عنها بموجب الوصاية الهاشمية.

وفيما يتعلق بجهود التحديث الوطنية، لفت جلالته إلى أن هنالك أولويات بالنسبة للحكومة في تنفيذ مسارات التحديث السياسية والاقتصادية والإدارية، مؤكدا أنه لا تراجع عنها وسيتابع تنفيذها مع المعنيين للمضي إلى الأمام.

 




 

 


 

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