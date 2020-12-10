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الخميس، 10-12-2020 01:02 م

الملك: نجحنا في إجراء الانتخابات النيابية

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الوكيل الإخباري - شدد جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، على أن المال العام مصان ولا يمكن السماح بالمساس به.

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جاء ذلك بعد أن وصل جلالة الملك عبدالله الثاني، مجلس الأمة لافتتاح الدورة غير العادية لمجلس الأمة التاسع عشر.

 

وقال الملك، في خطاب العرش: نجحنا بحمد الله وتوفيقه بإجراء الانتخابات النيابية بالرغم من جائحة "كورونا" وهذا يؤكد عزيمة الأردنيين وإرادتهم.

 

وأضاف أن "أعيان الأمة ونوابها والحكومة أمام مسؤولية العمل بروح الفريق لتعزيز مسيرتنا الوطنية"، مضيفا: من يعرف تاريخ هذا الوطن يقف إجلالا واحتراما لمسيرته التي كانت على مدى مئة عام شامخة وصلبة كجبال الأردن.






 




 

 


 

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