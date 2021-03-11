الخميس 11-03-2021
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الخميس، 11-03-2021 10:36 ص

في ذكرى الإسراء والمعراج

الملك : نسأل الله أن يرفع عن البشرية شرّ الوباء

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الملك عبد الله الثاني


الوكيل الإخباري -غرّد جلاله الملك عبد الله الثاني عبر تدوينته من خلال موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج ، اليوم الخميس ، وجاء في تغريدته ، وفق رصد "الوكيل الإخباري" : 

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اللهمّ صلّ وسلّم على سيّدنا محمّد، في الليلة المباركة، التي أسرى فيها سبحانه وتعالى بعبده التّقيّ المبعوث رحمة للعالمين، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، الذي بارك حوله. في هذا اليوم، نسأله العليّ القدير أن ينعم على الجميع بالصحة والعافية وأن يرفع عن البشرية شرّ الوباء.

 

 



 




 

 


 

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