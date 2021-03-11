الملك : نسأل الله أن يرفع عن البشرية شرّ الوباء

الوكيل الإخباري -غرّد جلاله الملك عبد الله الثاني عبر تدوينته من خلال موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج ، اليوم الخميس ، وجاء في تغريدته ، وفق رصد "الوكيل الإخباري" :

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اللهمّ صلّ وسلّم على سيّدنا محمّد، في الليلة المباركة، التي أسرى فيها سبحانه وتعالى بعبده التّقيّ المبعوث رحمة للعالمين، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، الذي بارك حوله. في هذا اليوم، نسأله العليّ القدير أن ينعم على الجميع بالصحة والعافية وأن يرفع عن البشرية شرّ الوباء.

اللهمّ صلّ وسلّم على سيّدنا محمّد، في الليلة المباركة، التي أسرى فيها سبحانه وتعالى بعبده التّقيّ المبعوث رحمة للعالمين، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، الذي بارك حوله. في هذا اليوم، نسأله العليّ القدير أن ينعم على الجميع بالصحة والعافية وأن يرفع عن البشرية شرّ الوباء — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) March 11, 2021



