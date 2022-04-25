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الإثنين، 25-04-2022 09:20 م

الملك والرئيس الأمريكي يؤكدان التزام الأردن والولايات المتحدة بمواصلة العمل لتحقيق السلام

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 الوكيل الاخباري - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الأمريكي جو بايدن التزام المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية بمواصلة العمل من أجل تحقيق السلام في المنطقة والعالم.

واستعرض جلالة الملك والرئيس بايدن، خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين، العلاقات المتينة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وسبل توسيعها في المجالات كافة، معربا جلالته عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه الولايات المتحدة للأردن في مختلف القطاعات.

وعلى صعيد التطورات في المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، شدد جلالته والرئيس بايدن على أهمية استمرار التنسيق والعمل على الصعد كافة لمنع تكرار الاعتداءات على مدينة القدس ومقدساتها وأهلها، والتي من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام والدفع بالمزيد من التأزيم.

وجدد جلالة الملك التأكيد على ضرورة تكثيف المساعي لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد جلالته ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم بالحرم القدسي الشريف/ المسجد الأقصى المبارك، مشيرا إلى أن الأردن يواصل بذل كل الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.

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