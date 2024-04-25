الملك والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفيا التطورات الراهنة

الوكيل الاخباري - تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، الخميس، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحثا خلاله التطورات الراهنة بالمنطقة.

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وأكد جلالة الملك، خلال الاتصال، ضرورة تكثيف الجهود لخفض التصعيد لتجنب توسيع دائرة الصراع في المنطقة، محذرا من خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح.

وشدّد جلالته على ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، ومضاعفة إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع بكل الطرق الممكنة واستدامتها.



كما أكّد جلالة الملك أهمية إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة.